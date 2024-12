Aumento no salário dos deputados: entenda o que a Assembleia aprovou

Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) votou e aprovou na última terça-feira, 6, o projeto de lei (PL) 845/2024, que permitirá o reajuste escalonado do salário dos deputados estaduais, passando de R$ 33.006,39 para R$ 34.776,64 a partir de 1° de fevereiro de 2025. Este mesmo aumento no subsídio dos parlamentares foi aprovado por resolução da mesa diretora no fim de 2022. A nova votação foi para a garantia de segurança jurídica, de acordo com o próprio texto. Devido a ação judicial que questiona a forma de reajuste, foi aprovada a mudança da lei, que passa a prever a votação do reajuste ano a ano.

Esse aumento no subsídio dos parlamentares foi aprovado por resolução da mesa diretora no fim de 2022, com previsão de reajuste escalonado prevendo um acréscimo salarial em quatro etapas. O salário passará de R$ 33.006,39 para R$ 34.776,64 a partir de 1° de fevereiro de 2025.

Projeto é em resposta a ação judicial Apesar de esse reajuste ter sido votado ainda em 2022, Rodrigo Martiniano, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Ceará, explicou que um advogado do Paraná entrou com ação judicial contra os deputados, na qual defende a necessidade de ter a fixação do subsídio em lei e não por ato deliberativo. "O PL não instituiu qualquer aumento além do que já havia sido estabelecido anteriormente pelo ato deliberativo nº 917, de 26 de dezembro de 2022, na legislatura passada (...) O PL aprovado, portanto, não mais permite esse aumento automático, de modo que sempre será necessária a aprovação de uma lei", explicou. Por isso então que a cada legislatura é necessária a edição de uma lei para fixar os subsídios, tendo como observação o teto e não apenas um ato deliberativo, como era feito anteriormente. Nesse ponto entra a preocupação jurídica mencionada no texto do projeto.