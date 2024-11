Definida composição da chapa da mesa diretora da Assembleia; veja nomes

A composição foi antecipada pelo jornalista Carlos Mazza , na coluna Vertical, do O POVO . Como anteriormente já estabelecido, Romeu Aldigueri (PDT) é o indicado para o cargo de presidente do parlamento cearense. Danniel Oliveira (MDB) ficará com a 1ª vice. O parlamentar já tinha confirmado o convite para a vaga.

Foram definidos nesta sexta-feira, 28, os deputados estaduais que vão compor a chapa única para mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A eleição vai ocorrer na próxima segunda-feira, 2, e apenas uma chapa deve ser inscrita na disputa . Eleitos, os deputados vão seguir nos cargos no biênio 2025/2026.

A principal dúvida tinha sido a 1ª secretaria, um dos cargos mais vitais da Mesa Diretora. A vaga já deveria ficar com PT, mas o nome era incerto. O secretário Moses Braz (PT) tinha sido cogitado, no entanto, o atual líder do PT na Assembleia, De Assis Diniz ficou no posto.

A 2ª secretaria ficou com Jeová Mota (PDT). Ele e Romeu são filiados ao PDT, mas estão em processo de deixar a sigla, com possível destino o PSB, na sequência do senador Cid Gomes (PSB). A 3ª secretária ficou com Felipe Mota (União Brasil) e João Jaime (PP) será o 4º secretário.

Veja a lista completa