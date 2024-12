Em discurso, Aldigueri cita ex-presidentes da Assembleia, chora e agradece até a voto contra

Romeu Aldigueri discursa / Crédito: Samuel Setubal

Romeu Aldigueri (PDT) foi eleito nesta segunda-feira, 2, para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para o biênio 2025/2026. Foram 44 votos sim à chapa, um não e uma ausência. No discurso, o atual líder do governo Elmano de Freitas (PT) agradeceu a todos os parlamentares, inclusive Alcides Fernandes (PL) que votou contra, citou ex-presidentes da Assembleia, chorou ao falar do pai e não citou líderes políticos como o próprio governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PSB).

Cumprimento inicial "Quero cumprimentar e desde já agradecer aos 45 parlamentares, aos 44 que confiaram à mesa diretora a condução dos trabalhos desta Casa pelos próximos dois anos. Agradecer também a presença e o voto do deputado que votou contrário, isso é da democracia. Nós somos a casa do povo cearense, respeitamos a todos e a todas", iniciou sua fala na tribuna.

Celebração de mesa eclética O deputado estadual destacou ainda formação de uma mesa diretora eclética, com uma chapa composta por dez parlamentares, três mulheres e oito partidos políticos, contendo membros da situação, oposição, independentes e de regiões diferentes do Ceará. "Esse é o povo do Ceará, isso é uma mesa que representa bem o povo cearense e eu tenho certeza continuará a orgulhar os nove milhões de cearenses a partir do ano que vem".

Emoção ao falar do pai Ao final do discurso, Romeu Aldigueri agradeceu à família e se emocionou ao falar do pai, Aníbal Arruda, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e que faleceu em abril deste ano. A fala foi aplaudida.