Assembleia elege novo presidente e Mesa Diretora; acompanhe ao vivo

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realiza eleição, nesta segunda-feira, 2, para definir o novo presidente e o restante da composição da Mesa Diretora. Apenas uma chapa foi inscrita. A nova Mesa atuará no próximo biênio 2025/2026.

Antecipada pelo jornalista Carlos Mazza , na coluna Vertical, do O POVO , a lista de deputados candidatos a preencher a Mesa terá Romeu Aldigueri como candidato a presidente do parlamento cearense; Danniel Oliveira (MDB) na 1ª vice. A deputada Larissa Gaspar (PT) pleiteia a 2ª vice, cargo mais elevado que uma mulher já ocupou na Mesa da Alece.

De Assis Diniz (PT) foi indicado para a 1ª secretária, ocupando a segunda vaga do PT na Mesa. A 2ª secretaria estará com Jeová Mota (PDT). Ele e Romeu são filiados ao PDT, mas estão em processo de deixar a sigla, tendo como provável destino o PSB, do senador Cid Gomes (PSB). A indicação para a 3ª secretária ficou com Felipe Mota (União Brasil) e João Jaime (PP) foi indicado como 4º secretário.

Chapa inscrita