Segue para Assembleia Legislativa proposta de gratificação para profissionais da saúde no Ceará

Anúncio foi realizado durante live nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16. Texto será enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para aprovação da bonificação para bombeiros do Samu analistas de gestão da saúde

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou mensagem para ampliar a concessão da Gratificação de Desempenho Institucional (GDI) para profissionais da saúde que ainda não têm direito à bonificação. O anúncio foi realizado pelo chefe do Executivo durante live nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16.

O texto será enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para aprovação. Entre os servidores da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) que poderão ter acesso à Gratificação estão bombeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e analistas de gestão da saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É mais do que justo, vocês ajudam a aumentar a capacidade de atendimento à população na área da saúde. Fico muito feliz da gente poder atender à solicitação importante dessas categorias. É mais do que justo que, todo mundo que colabore com a produção, trabalho, produtividade na área da saúde para atender melhor o povo cearense, possa receber essa gratificação”, afrima Elmano.