Oposição celebra espaço na Mesa Diretora da Alece: "Vamos fazer um grande trabalho"

Felipe Mota (União) ocupará o posto de 3° secretário; a vaga foi acordada entre a oposição com o próximo presidente, Romeu Aldigueri (PDT)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para o biênio 2025/2026 foi eleita nesta segunda-feira, 2. Na única chapa inscrita, Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do Governo Elmano, foi eleito para ser o próximo presidente.

A oposição terá um espaço garantido com o deputado estadual Felipe Mota (União), que será o 3° secretário. O parlamentar destacou as pautas prioritárias do bloco como a abertura das galerias, emendas impositivas e prometeu êxito.