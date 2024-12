De Assis afirma que gestão Sarto deixará rombo nos cofres públicos para Evandro

Em entrevista, o deputado estadual criticou as gestões do PDT que governaram Fortaleza durante 12 anos

“O estranho é aquelas pessoas que tentaram vender uma tese do equilíbrio fiscal, da situação satisfatória que se tinha dos caixas da Prefeitura, e hoje está na bancarrota que se está vivenciando. A pergunta é: 'Qual é o tamanho desse rombo que está ficando para o prefeito Evandro gerenciar?' De fato existe, mas não temos dimensão do tamanho”, finalizou.

“O que nós percebemos, que aquelas aulas, que aquelas falas do prefeito Roberto Cláudio, não tinham absolutamente nada a ver com a realidade a qual Fortaleza estava vivenciando”, relatou De Assis, perante as declarações do ex-prefeito durante o processo eleitoral em Fortaleza.



“E hoje esses dados são preocupantes, porque o prefeito foi gentil, educado e muito diplomático. Porque os dados não aparecem, aliás, as informações são vagas, superficiais, e quando nós olhamos o resultado concreto em uma área, na saúde, é uma catástrofe, é algo desesperador” analisou o petista.