MP aciona equipe de transição após Evandro reclamar de falta de dados da gestão Sarto

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) oficiou a deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD) - vice-prefeita eleita de Fortaleza e coordenadora da equipe de transição de governo - para que comunique os possíveis problemas no repasse de informações por parte da atual gestão municipal.

O ofício do MP ocorre em razão dos “desafios” relatados pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista à Rádio O POVO CBN. Questionado sobre o andamento do processo de transição e sobre novos secretários, Evandro explicou que o momento atual trata do repasse de uma "radiografia" por parte da atual gestão. "Estamos, nesse começo de transição, com uma certa dificuldade em alguns dados. Sobretudo na área da saúde, onde a cada dia temos uma novidade negativa, por sinal, que vem à tona para todos nós", disse.