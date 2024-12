Na presença de Lula, Elmano assina contrato para duplicar capacidade do Eixão das Águas

Elmano, Lula e deputados cearenses em reunião que assinou contrato para duplicação de capacidade do Eixão das Águas / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Reunido em Brasília com a bancada cearense, o presidente Lula e com BNDES, o governador Elmano de Freitas (PT) assinou contrato que garante recursos para três lotes de obras do Eixão das Águas. O investimento permitirá a duplicação da capacidade de transmissão de água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Conforme o chefe do Executivo cearense, são mais de R$ 719 milhões para os lotes 3, 4 e 5. Os trechos 1 e 2 já estão em obras. "Hoje nós transmitimos 11 mil litros por segundo e vai passar a 22 mil litros por segundo desse reservatório para Fortaleza e o Porto do Pecém", contou Elmano em entrevista coletiva nesta terla-feira, 3, na capital federal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Eixão das Águas tem extensão total de 255 km e contou com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Empresa (BNDES) para sua primeira etapa de implantação. Além do fornecimento de água para a RMF, o projeto permite o abastecimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Em novembro, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o crédito, através do BNDES, para a realização da obra. Já em outubro, Elmano assinou a ordem de serviço para a duplicação dos lotes 1 e 2 do Eixão das Águas.



Entenda O Eixão das Águas transporta as águas do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, por meio de uma estação de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túneis, que reforçam o abastecimento. A obra integra as bacias hidrográficas do Vale do Jaguaribe com a RFM. Conforme o governo, ela beneficia cerca de quatro milhões de habitantes. "Com a duplicação, a capacidade de adução passará a ser máxima, aumentando a vazão e, consequentemente, a oferta de água do Castanhão, maior reservatório de água doce do Brasil", contou Elmano em publicação nas redes sociais. Eixão das águas: quais os valores dos recursos? Lote 1 Açude Castanhão ao Açude Curral Velho

Valor: R$ 196,8 milhões

Prazo de execução: 1 ano e 8 meses