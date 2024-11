Com apoio de Cid, Elmano indica Aldigueri para presidência da Assembleia Legislativa do Ceará

Romeu Aldigueri, deputado estadual. Crédito: Fabio Lima: OPOVO

Após uma reviravolta, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) será o candidato da base do Governo Estadual para presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A confirmação foi dada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao O POVO neste sábado, 23. De acordo com o petista, o nome do seu líder do Governo unifica os partidos aliados, inclusive recebendo o endosso do senador Cid Gomes (PSB), que mostrou insatisfação com a escolha de Fernando Santana (PT) na última semana, fazendo com que houvesse a mudança do candidato.