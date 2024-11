Fernando Santana desiste de candidatura à presidência da Assembleia

FERNANDO Santana é deputado estadual e era candidato à presidência da Assembleia pelo PT Crédito: Paulo Rocha/Alece

O deputado estadual Fernando Santana (PT) anunciou na noite desta sexta-feira, 22, que não irá concorrer à presidência Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A indicação de seu nome para representar a base tinha sido tido como "estopim" no estremecimento da relação do senador Cid Gomes (PSB) e o governador Elmano de Freitas (PT). Era tido como certo que Fernando seria o nome indicado para a vaga. Reuniões foram realizadas com nomes petistas para a confirmação do nomes de Fernando. Até que na sexta-feira, 15, Cid teve reunião com Elmano. Segundo relatos, o encontro foi curto e teve como desfecho o senador afirmando que estaria se afastando da base do Governo.

A principal ponto seria a concentração de poder do PT que ficaria com, além da presidência da Alece, com a Prefeitura de Fortaleza, Governo Estadual e Federal. Além disso, haveria o incômodo com o martelo "batido" pelo nome de Fernando sem a consulta prévia aos aliados, como Cid e deputados ligados a ele. Eudoro Santana, presidente do PSB e pai de Camilo Santana (PT), alegou que também não foi chamado assim como pessoas do PSB também não.

Fernando abre mão da candidatura Em longo texto, Fernando ressalta que faz parte de um projeto. Ele cita o ministro Camilo Santana, Elmano e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele cita também a "parceria com grandes aliados". A fala ressalta ainda que o projeto seria forte porque é c"onstruído na base do diálogo e do respeito, e sempre buscando o melhor para nossa população". Fernando explica que ficou "feliz e honrado" por ter seu nome colocado para a presidência da Alece. "A lembrança e, principalmente, com a acolhida dos companheiros deputados", ressaltou. No entanto, o deputado pondera que "também houve discussões, impasses, o que é natural numa democracia". "Diante de algumas ponderações, e do atual contexto, para a importância da manutenção dessa aliança coesa e forte, anuncio que abro mão de minha candidatura. Faço isso com a tranquilidade da alma, porque não faço política como projeto pessoal, mas coletivo. Continuarei firme, ao lado dos nossos aliados, na luta por um Ceará cada vez mais forte", finalizou sua nota.