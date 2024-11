Deputados do PDT celebram decisão do TSE para desfiliação: "Nossa carta de alforria"

Os deputados do PDT pedem para deixar o partido sem perder o mandato e conseguem autorização do TSE Crédito: Aurélio Alves

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou mais um recurso do PDT Nacional e liberou os deputados estaduais aliados do senador Cid Gomes (PSB) a se filiarem a outros partidos. O destino da maioria deverá ser o PSB. Parlamentares celebraram o que chamaram de "carta de alforria". Lia Gomes (PDT), deputada estadual e irmã de Cid, afirmou nesta quarta-feira, 27, que os dissidentes estão com uma situação desconfortável, uma vez que querem já responder como integrantes do PSB e da base do PT.

A gente vai poder finalmente sair. A gente está em uma situação desconfortável dentro do PDT, esse racha, embora a gente aqui conviva muito bem, a nossa atuação fica um pouco… A gente quer participar das atividades do PSB, mas não é ainda do PSB e também é convidado para a base do PT, mas não se sente confortável", afirmou.



O deputado destacou que sua fala não é na intenção de polemizar, mas sim de "dar satisfação àqueles, eleitores e amigos, que acompanharam todo o processo". Se dirigindo a Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo Elmano e indicado para ser o candidato à presidência da Alece, Baquit disse ser a hora da "pacificação", tanto em relação ao PDT como a questão da eleição na Casa Legislativa. "Agora é a hora da pacificação. Agora é a hora da harmonia. Chega de briga. Tudo tem o momento. Tem o momento de discutir, de guerrear democraticamente. Terminou, tanto lá no PDT como aqui na Assembleia, é um novo momento", afirmou.