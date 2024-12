Ausente na Alece, Carmelo vai ao Interior denunciar falta d´água: "Nordeste governado pelo PT"

O parlamentar compartilhou agenda que cumpriu na manhã de hoje, no mesmo horário em que a votação acontecia. Ele estava em Itapipoca, distante 136,55 quilômetros de Fortaleza. Segundo as gravações, a visita aconteceu a moradores da comunidade da Ladeira, que estaria há dias sem água.

"É uma comunidade inteira que está sem água e sofre com isso há muitos anos. Os culpados disso, a negligência de tudo isso, são os governos do PT que maltratam o nosso povo", afirmou o parlamentar.

O parlamentar aproveitou e alfinetou tanto a gestão do prefeito reeleito, Felipe Pinheiro, como o governador Elmano de Freitas, ambos filiados ao PT. "A gente tem aqui em Itapipoca um prefeito do PT, um governador do PT, um presidente do PT, é tudo do mesmo prefeito e a situação não melhora", disse.

Na legenda, ele deixa ainda o comentário: "Povo sem água no interior do Ceará: esse é o retrato do Nordeste governado pelo PT".