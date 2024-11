Sucessão na Alece: "Vou pagar pra ver", diz Sérgio Aguiar sobre escolha de Romeu Aldigueri

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-10-2023: Deputado estadual Sérgio Aguiar faz visita institucional à sede do O POVO. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tem gerado discussões nos bastidores desde a confirmação da saída do atual presidente Evandro Leitão (PT). Um dos deputados da base governista que já foram cotados para assumir o comando do Parlamento Estadual, Sérgio Aguiar (PDT) sempre deixou explícito o desejo de liderar a Casa. Após a confirmação da indicação de Romeu Aldigueri (PDT) como nome governista para o posto, Aguiar afirmou que iria “pagar para ver” essa gestão. Em entrevista à Rádio O POVO CBN na manhã desta quarta-feira, 27, o deputado deu detalhes sobre a escolha de Romeu, confirmando que o nome foi escolha do governador Elmano de Freitas (PT).

Apesar de serem do mesmo partido, Sérgio Aguiar e Romeu Aldigueri são adversários históricos em seus berços políticos do Litoral Oeste do estado.