Aldigueri faz acordo com parte da oposição para composição de mesa da Assembleia

O candidato a presidente da Casa se encontrou com deputados estaduais que estão no bloco de oposição ao Governo, mas encaminha acordos para a chapa

O candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT), reuniu-se nesta terça-feira, 26, com deputados para acertar apoio e garantir espaço da oposição na mesa diretora. Todos os integrantes da chapa têm previsão de ser apresentados até o fim de semana. A eleição será no dia 3 de dezembro.

Reuniram-se com o atual líder do governo Elmano de Freitas (PT) os deputados Felipe Mota (União Brasil), Emilia Pessoa (PSDB), Dra. Silvana (PL), líder do PL, e os pedetistas que estão na oposição, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Mota ocupará a 3ª secretaria na chapa de Aldigueri.