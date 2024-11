Romeu agradece a Cid, Camilo e Elmano por indicação para presidir Assembleia

Romeu Aldigueri (PDT) agradeceu aos principais líderes governistas do Ceará — o senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT) — por ter sido o indicado do grupo para concorrer a presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no biênio 2025/2026. Ele apontou que o que está em jogo é a manutenção do grupo.

Na tribuna da Casa nesta terça-feira, 26, Aldigueri também mostrou gratidão a Fernando Santana (PT), que retirou a candidatura, abrindo portas para que Romeu fosse o candidato da base. Segundo o deputado, o petista é um homem de projeto. "Vossa excelência que deve ir para missões tão importante quanto", disse.