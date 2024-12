Guimarães diz que Elmano pacificou aliança com acordo sobre Assembleia

A solução costurada para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará contornou a crise instalada na base do governador Elmano de Freitas (PT), afirmou o deputado federal José Guimarães (PT). O parlamentar era favorável à candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT), mas considera que Elmano, ao optar pela indicação do líder governista Romeu Aldigueri (PDT), fez uma escolha a fim de pacificar.

Com chapa única, a escolha de Aldigueri (PDT) para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi resolvida após polêmicas entre os líderes da base do governador. O senador Cid Gomes (PSB) se insurgiu contra a escolha e o acúmulo de poder nas mãos do PT.

Guimarães, no auge da crise, chegou a afirmar que a escolha de Fernando Santana era irreversível. "A indicação para a base do Elmano na Assembleia Legislativa do Fernando Santana é prego batido e ponta virada", afirmou o deputado. "Não vejo como retroceder. Seria uma desmoralização do próprio governador", disse em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri.

Na ocasião, o petista vislumbrava apenas uma alternativa, que acabou acontecendo. "Qualquer mudança evidentemente passa pelo deputado, mas, do ponto de vista do PT, nós estamos sintonizados com a indicação do Fernando para presidir a Assembleia", disse na mesma entrevista.