Fernando Santana diz que foi convidado para ser 1° secretário da Assembleia

Inicialmente, Santana foi indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) para ser o presidente da Casa, entretanto a indicação gerou divergências e estremeceu parte da base governista, provocando anúncio de rompimento pessoal do senador Cid Gomes (PSB) com a gestão petista, sob alegação de que aliados não foram consultados e que o PT busca hegemonia de poderes.

Posteriormente, Santana renunciou à candidatura e a base fechou novo acordo em torno do líder do governador na Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PDT). O nome do novo indicado, segundo Elmano, pacificou a base e a situação específica com Cid.

A partir da nova configuração, Fernando Santana passou a ser cogitado em novos postos, dentre eles na própria Mesa Diretora, mas também na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), atualmente sob comando do deputado licenciado Moisés Braz (PT). À Rádio O POVO CBN, ele negou que assumirá alguma pasta na gestão estadual e revelou ter recebido convite para compor a Mesa Diretora.

“Fui convidado para assumir a primeira-secretaria (da Alece) e fico lisonjeado. Com essa nova reformulação do regimento, você não pode mais ser reeleito a cargos que já esteve na Mesa, na mesma legislatura. Fui convidado para ser primeiro secretário, também estamos avaliando se será esse o cenário que vamos nos colocar até segunda-feira (dia da eleição)".