Evandro admite reforma administrativa e novos secretários devem ser anunciados até 15 de dezembro

Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza durante encontro do PT Ceará, em Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), confirmou que promoverá uma reforma administrativa no início da sua gestão e deve anunciar o nome dos novos secretários na primeira metade de dezembro. A ideia, segundo o gestor eleito, é criar novas secretarias, extinguir pastas existentes e fundir outras para otimizar os trabalhos. Segundo Leitão, um estudo está sendo promovido nesse sentido para apontar os caminhos.

Evandro adiantou que criará a Secretaria Municipal da Mulher, mas não deu detalhes de que outras pastas seriam criadas ou modificadas. Ele destacou que os nomes que vão compor o secretariado da Capital ainda não foram definidos.

O POVO apurou que a intenção da futura gestão é publicizar os nomes dos novos secretários até a primeira quinzena de dezembro. O gesto envolvendo a pasta das mulheres é mais um sinal do alinhamento com o governo estadual, que tem uma secretaria similar em seu guarda-chuva, comandada pela vice-governadora Jade Romero (MDB). Além disso, a reta final da campanha de 2024 foi marcada por uma disputa acirrada pelo voto feminino, com Leitão e o então candidato André Fernandes (PL) amplificando o discurso para o segmento. Governo Evandro: Processo de escolha de nomes ainda não iniciou O prefeito eleito sinalizou que, inicialmente, tem se dedicado à articulação com a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que elegerá a Mesa Diretora no início de 2025. Evandro também confirmou que o vereador Leo Couto (PSB) será o candidato do governismo à presidência da Casa Legislativa.

“Sobre o secretariado ainda não iniciamos o processo (de escolha de nomes). A intenção é primeiro definir os nomes para a (Mesa Diretora) Câmara”, disse após reunião regional do diretório do PT Ceará realizada em um hotel de Fortaleza, no último sábado, 23. Sobre a reforma administrativa, Leitão apontou estudos sobre a atual composição da Administração Pública. “Estamos estudando a estrutura organizacional da Prefeitura. Aquilo que pretendemos extinguir, o que pretendemos fundir e o que pretendemos criar”, pontuou. E seguiu: “Tenho um compromisso, e não só pelo compromisso, mas porque a gente acredita. Vou mandar para a Câmara uma mensagem criando a Secretaria da Mulher. Um compromisso que fiz e por entender da importância de apresentar políticas públicas. Com essa verticalização junto ao governo do Estado, que tem uma secretaria, teremos a Secretaria Municipal da Mulher”.

Além disso, o petista reforçou que os nomes só entrarão no radar após o processo de remodelação da administração. “Há outras pastas que estamos pensando. Algumas iremos fundir, outras extinguir; para aí, depois disso, começar a ver os nomes que vão compor o nosso governo”, concluiu. Governo Evandro: Base está "pacificada" Evandro, que é deputado estadual, só assumirá a Prefeitura em 1° de janeiro de 2025 e segue como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele também comentou os recentes estremecimentos na base aliada do governador Elmano de Freitas (PT), que viveu tensionamento da relação com o senador Cid Gomes (PSB) envolvendo a eleição para a Presidência da Alece. Na última semana uma reviravolta ocorreu e o deputado Fernando Santana (PT) renunciou à candidatura para pacificar o grupo.

Sobre o tema, Evandro apontou que já está pacificado e engrandeceu a atitude de Santana, que havia sido indicado por Elmano num primeiro momento. “Primeiro, é importante destacar a atitude do deputado Fernando, um gesto de grandeza e demonstrando ser uma pessoa de projeto, de grupo, que pensa além dos seus interesses individuais. Segundo, está pacificado. O nome do Romeu (Aldigueri) une todos os partidos aliados e no dia 3 de dezembro a gente quer fazer a eleição da Mesa", disse ao O POVO. "O PT vai ter duas vagas na Mesa Diretora. Ainda não estão definidos os espaços. Vamos construir com os colegas deputados, com as bancadas esses espaços”, conclui.