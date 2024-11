Como fica a oposição após a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza?

Ex-candidatos e outros nomes importantes que apoiaram André Fernandes no segundo turno poderão formar oposição ao petista na Capital. Alguns vereadores são considerados flutuantes e há possibilidade de diálogo com esse grupo na Câmara

Os candidatos derrotados Capitão Wagner (União Brasil), quarto colocado na disputa eleitoral, André Fernandes (PL), adversário direto de Evandro no segundo turno, e Eduardo Girão (Novo) compõem os principais nomes do grupo de oposição da nova gestão petista na cidade. Apoiador ativo da candidatura de Fernandes, o deputado estadual e presidente do PL no Ceará Carmelo Neto também integra esse grupo.

A eleição para a Prefeitura de Fortaleza foi marcada por uma acirrada disputa, com importantes nomes políticos demonstrando apoio às duas candidaturas que concorriam ao cargo. Em meio à divisão, o O POVO analisa a configuração da oposição após a vitória do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) na capital cearense.

Apesar de boa parte da composição da nova Câmara dos Vereadores ser formada por aliados de Evandro, o prefeito eleito também deverá dialogar com a oposição da Casa. Ao todo, 23 vereadores eleitos apoiaram o petista no segundo turno e farão parte da base de Evandro, 10 formam oposição e outros 10 parlamentares estão no grupo dos "flutuantes".

Parte dos vereadores aliados passou a apoiar a candidatura de Leitão contra Fernandes no segundo turno, o que já indicava uma possível alta nos números de aliados na Câmara caso o petista fosse eleito. O PDT é o partido que elegeu mais vereadores nesta eleição, com 14. Uma possível negociação com parte desses nomes pode ser mais fácil para Evandro, que já recebeu o apoio de alguns integrantes do partido durante o segundo turno, como Adail Jr, reeleito com 14.262 votos.

Na oposição, os principais nomes são do PL e do União Brasil, além de vereadores de outros partidos que escolheram apoiar Fernandes no segundo turno. Do Partido Liberal, as duas vereadoras mais votadas Priscila Costa e Bella Carmelo e os vereadores Julierme Sena, Marcelo Mendes e Inspetor Alberto estão nesse grupo. Do União Brasil, Márcio Martins e Soldado Noélio também formarão oposição ao petista na CMF. Pedro Matos (Avante), PPCell (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB) estão inclusos na lista.

Na lista de vereadores com posições ainda indefinidas ou "flutuantes", a maior parte é do PDT, que, apesar de contar com nomes que formarão oposição, é considerado um partido que poderá negociar com o prefeito eleito. Entre os pedetistas, estão: o presidente da Câmara Gardel Rolim (PDT), que chegou a apoiar André Fernandes no segundo turno, mas há possibilidade de dialogar com Evandro, Jânio Henrique (PDT), Kátia Rodrigues (PDT), Paulo Martins (PDT) e Marcel Colares (PDT).