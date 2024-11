Equipe de transição: quem são os escolhidos de Evandro Leitão

Guilherme Sampaio, Evandro Leitão e Gabriella Aguiar: prefeito eleito escolheu intregrantes da equipe de transição Crédito: Ludmyla Barros

A política, a equipe da presidência da Assembleia Legislativa e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) são a espinha dorsal da equipe de transição indicada pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Os perfis mesclam especialidades em finanças públicas, jurídicas e trâmites burocráticos, além da política. Há personagens com experiência em administração pública municipal e estadual. LEIA TAMBÉM | Sarto define equipe, envia decreto e transição em Fortaleza vai começar; veja nomes É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vice Da política vem a coordenadora dos trabalhos: Gabriella Aguiar (PSD), coordenadora, deputada estadual, vice-prefeita eleita e filha do ex-deputado estadual, ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Domingos Filho (PSD), e da prefeita reeleita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Evandro havia antecipado ao O POVO, em entrevista às Páginas Azuis, que Gabriella estaria na transição.

Líder entre os prefeitos

Outro dos nomes (mais) políticos é Júnior Castro. É hoje um dos políticos mais influentes no Ceará, sobretudo a partir de 2022, quando o então governador Camilo Santana (PT) assumiu o comando político do grupo governista no Ceará. É prefeito de Chorozinho, distante 69 quilômetros de Fortaleza, e atualmente está no fim do segundo mandato. Este ano elegeu a sucessora, Célia Marinho (Republicanos).

Foi eleito em 2016 pelo PSD de Domingos Filho, reelegeu-se em 2020 pelo PDT, na época de Cid Gomes, e atualmente é filiado ao PT. Na eleição de 2022, foi figura determinante para a eleição do governador Elmano de Freitas (PT). Abriu a debandada de prefeitos que deixaram o PDT, que tinha Roberto Cláudio como candidato a governador, para apoiar o petista. Castro esteve na linha de frente da articulação com os prefeitos. Ele é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

O advogado Hélio Leitão é um dos advogados mais requisitados do Ceará, e também um dos mais influentes na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). É casado com Christiane Leitão, que está em plana campanha para presidente da OAB Ceará. Cargo que o próprio Hélio já ocupou. Ele foi ainda secretário da Justiça e Cidadania do Estado na época em que Cid Gomes (PSB) era governador. É atualmente conselheiro federal da OAB. Hélio Leitão puxa o bloco da Assembleia Legislativa na equipe de transição. Ele é atualmente assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Casa. Quando Evandro foi eleito pela primeira vez para o comando da mesa diretora, Hélio chegou a ser procurador-geral da Assembleia. Finanças Para a parte das contas públicas, Evandro também recorreu à equipe que já trabalha com ele na Assembleia. Luís Sérgio Menezes da Costa tem formação em administração com especialidade em gestão financeira. É diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Casa.

Comunicação legislativa

Única mulher a integrar a equipe de transição além da coordenaora, Laila Freitas e Silva é coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia. Não trabalha com comunicação de massa, com o público. Faz o controle dos trâmites de envio e recebimento de ofícios, correspondências e documentos oficiais em geral. O departamento é ainda responsável por dar andamento aos processos legislativos. Quando requerimentos parlamentares são aprovados na Casa, é o setor que providencia o encaminhamento aos destinatários. Tributação Completa a equipe de transição Osvaldo José Rebouças. Ele é auditor fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), órgão no qual Evandro também é servidor. É professor de direito tributário e membro do conselho curador da Fundação Sintaf de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Científico e Cultural, do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf). Início da transição A equipe de transição de Evandro Leitão foi anunciada nesta quinta-feira, 8, quando há se passaram 11 dias desde o segundo turno da eleição.

Osvaldo José Rebouças, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), professor de Direito Tributário. Prováveis secretários O prefeito eleito Evandro Leitão já sinalizou que a escolha da equipe de transição pode ser um indicativo de que dali possam sair futuros secretários. Em pelo menos um dos casos, a coordenadora Gabriella Aguiar, ele já confirmou ao O POVO que deseja que ela ocupe uma secretaria.