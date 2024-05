Evandro e Luizianne decidem no voto a candidatura do PT em Fortaleza

ATUALIZAÇÃO: instantes antes da votação, Luizianne Lins retirou a pré-candidatura. Evandro Leitão foi escolhido para ser o candidato do PT a prefeito, com 141 votos e 58 abstenções. LEIA MAIS AQUI

Três das cinco pré-candidaturas que disputavam para representar o PT na eleição para a Prefeitura de Fortaleza foram retiradas e Evandro Leitão e Luizianne Lins decidirão no voto secreto dos delegados quem será o candidato ou a candidata.

No encontro municipal deste domingo, o grupo de Luizianne pediu tempo para mais conversas. Após Luizianne se reunir com os delegados que a apoiam, foi decidido seguir na mesma posição, com a defesa da pré-candidatura de Luizianne e com orientação de voto nela.