Datafolha: Saúde municipal é ótima/boa para 27% e ruim/péssima para 17%

Entre os homens, 33% responderam que não utilizam o sistema público de saúde da Capital, número maior do que o observado entre as mulheres, com 20%.

Já em relação à renda, 15% das pessoas com renda familiar mensal de até 2 salários não fazem uso do sistema. O percentual aumenta entre pessoas com renda de 2 a 5 salários mínimos (37%). Quando o recorte chega às pessoas de maior renda, superior a 5 salários mínimos, a maioria respondeu que não usa a saúde pública municipal: 56%.

A pesquisa foi contratada pelo O POVO e realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024. Foram realizadas 644 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.A pesquisa está registrada no TSE com número CE-08395/2024

Além da avaliação da saúde pública da Capital, os entrevistados deram notas de 1 a 10 para diferentes serviços públicos oferecidos no Município.