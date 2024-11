Sarto define equipe, envia decreto e transição em Fortaleza vai começar; veja nomes

Na manhã desta quinta, Evandro Leitão informou quem irá compor a transição pelo lado do prefeito eleito. Veja quem foram os indicados do petista.

À frente estará a vice-prefeita eleita e deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). Outro integrante é Júnior Castro (PT), prefeito de Chorozinho e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Foi indicado ainda o advogado Hélio Leitão, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), ex-secretário da Justiça do Estado no governo Cid Gomes (PSB) e hoje conselheiro federal da OAB e assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa.