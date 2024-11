Após André iniciar visitas, Evandro anuncia que irá a todos os bairros entregar "serviços e obras"

André Fernandes (PL) , candidato derrotado por Evandro Leitão no segundo turno, iniciou na terça-feira, 5, a agenda pelos bairros de Fortaleza , chamada por ele de "Fechadão com André", para agradecer os votos recebidos na eleição municipal de 2024. O primeiro bairro visitado foi o Conjunto Ceará,onde André ficouy na frente de Evandro.

Em palanque improvisado, André disse ao microfone que estava lá "para provar que político não tem que passar pelos bairros e comunidades só em período eleitoral. Tem que viver no meio do povo independente do período".

“Elmano, Camilo, Lula, Evandro, cadê vocês depois da eleição? Eu estou aqui no meio do povo depois da eleição. E eu vou continuar no meio do povo”, disse André.