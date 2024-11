André diz que não conversou com Inspetor Alberto: "Primeiro agradecer voto dos meus eleitores"

Candidato derrotado e deputado federal licenciado, André Fernandes (PL) concentrou apoiadores no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, para agradecer aos eleitores que o escolheram na disputa pelo Paço Municipal. Em conversa com a imprensa na noite desta terça-feira, 5, ele contou que ainda não procurou o correligionário e vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) para tratar do vídeo em que o parlamentar aparece maltratando um porco.

"Ainda não conversei com ele, estou primeiro agradecendo ao voto dos meus eleitores. Têm 705 mil pessoas para falar", disse. Na oportunidade, Fernandes reforçou o discurso que proferira, em cima de um paredão de som, ao público, de que, apesar de não ter sido eleito, ele se considera vitorioso com o resultado das urnas.

"Nós vencemos, e olha o que nós conseguimos fazer contra os poderosos aqui no estado do Ceará, contra todo o sistema, isso eu não tenho dúvida, então, está aqui a demonstração de que o povo acordou, que o povo quer mudança. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Foi apenas o início. Eu não desisto, eu não vou desistir do povo de Fortaleza, do povo do Ceará", prometeu.