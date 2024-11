André Fernandes promete passar pelos bairros de Fortaleza para agradecer votos

Segundo o parlamentar, o percurso pelos bairros da Capital deve se iniciar a partir da próxima segunda-feira, 4 de novembro. "Não posso mais fazer o bloco do 22 (evento de campanha), porque a lei não permite, mas estarei rodando novamente todos os bairros em que passei na campanha e na pré-campanha, para agradecer cada voto", disse em publicação na ferramenta stories, do Instagram.

E seguiu: "Então, se você não me encontrou em um desses blocos, você pode ter a oportunidade da gente conversar, trocar uma ideia. Afinal, a luta não para por aqui. Vou divulgar a agenda e a partir de segunda-feira vou rodar os bairros em agradecimento. Vamos continuar", reforçou.

André disse ainda não saber qual o formato dessas visitas aos bairros, "Ainda não sei se será um ato com caixa de som, com musica ou se vai ser uma roda de conversa, mas vai acontecer", garantiu. Na campanha, o então candidato fez rodas de conversas nos bairros e fez "bloquinhos", nos quais desfilava em cima de um carro, com paredão de som, e ainda caminhava e dançava com apoiadores pelas ruas.