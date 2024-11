Após eleição, André Fernandes começa nesta terça "tour" pelos bairros de Fortaleza

André apontou que as ações serão feitas nos bairros que passou na campanha para "agradecer por cada voto". "Um recado que vamos dar não só para os políticos do Ceará, mas de todo Brasil. Político não tem que sumir depois da eleição. Político tem que retornar, viver com o povo. Seja em período eleitoral ou não", afirmou.

Candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), vai iniciar nesta terça-feira, 5, série de visitas a bairros da Capital . O primeiro evento será no Conjunto Ceará, às 19 horas. Na quinta-feira, 11, o deputado irá, no mesmo horário, promover encontro no Vila Velha . Enquanto na segunda-feira da semana seguinte, dia 11, o bairro visitado será o José Walter.

Alguns dias depois do segundo turno, o ex-candidato fez o anúncio das visitas aos bairros. "Não posso mais fazer o bloco do 22 (evento de campanha), porque a lei não permite, mas estarei rodando novamente todos os bairros em que passei na campanha e na pré-campanha, para agradecer cada voto", disse em publicação na ferramenta stories, do Instagram, na sexta-feira, 1°.

Na eleição mais acirrada do segundo turno no País neste ano, Leitão recebeu 716.133 votos e ficou com 50,38%, enquanto Fernandes teve 705.295 votos e terminou o pleito com 49,62%. Os números registrados pelos dois candidatos são os maiores da história da Capital e a disputa entre ele a mais apertada em termos proporcionais. O comparecimento ao segundo turno foi de 1.489.352 eleitores.