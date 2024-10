Eleitor fortalezense aposta apartamento na vitória de André Fernandes e perde imóvel

Com a derrota de André Fernandes, o eleitor perdeu o imóvel no valor de R$ 200 mil para o adversário.

Um eleitor de Fortaleza apostou que o candidato do PL, André Fernandes, venceria o segundo turno das eleições contra o candidato do PT, Evandro Leitão.

O vídeo viral que circula pelas redes sociais registra o momento da aposta em que o apoiador do candidato bolsonarista exibe o contrato do apartamento, enquanto o oponente, apoiador de Evandro, mostra o contrato do lava-jato que perderia caso André Fernandes ganhasse.

Evandro Leitão (PT) venceu o segundo turno ao atingir 716,1 mil votos (50,38%), enquanto André Fernandes (PL) teve 705,2 mil votos (49,62%). Com a derrota de André Fernandes, o eleitor do candidato do PL perdeu o imóvel no valor de 200 mil para o adversário.