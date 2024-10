Em Ipaporanga, onde todos os eleitos são do PT, prefeito diz não precisar de oposição

Amaro Pereira, o vice e todos os vereadores do município são do mesmo partido; prefeito explica como conseguiu esse feito

Amaro foi reeleito com 91,96% dos votos válidos, maior percentual obtido no Ceará em municípios onde houve mais de um candidato. Em 2020, Amaro venceu a eleição com 58% dos votos válidos.

Em entrevista ao programa O POVO News 1º edição nesta quinta-feira, 31, o petista comentou a hegemonia no Parlamento e disse que a oposição não é necessária na cidade. "Não é preciso ter oposição, é preciso ter quem tenha um olhar diferenciado. Eu, enquanto gestor, já me cobro e faço autocrítica para mandar qualquer projeto para a Câmara e também, antes de mandar qualquer projeto, eu escuto a população", explicou.

LEIA MAIS: Município cearense elege prefeito, vice e todos os vereadores do PT

Diálogo é o caminho

Segundo o petista, o diálogo com a população é o caminho para que as coisas funcionem bem na cidade. "Fomos conversar com o nosso povo, entender as necessidades. O corpo-a-corpo mesmo, dialogando, mantendo compromisso com a nossa população e mantendo um diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Acredito que a forma com que nós tratamos as pessoas, de escutá-las e dar a vez das pessoas falarem, buscar solucioná-los, dizer que estávamos ali para resolver os problemas, isso foi ganhando a confiança do povo. Foi realmente uma votação expressiva e fico muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho, que é feito por muitas mãos", disse Amaro.

Ele relembra que o trabalho na cidade começou ainda nos oito anos de gestão do ex-prefeito Toinho, de quem foi secretário de Finanças, antes de ser indicado a disputar a prefeitura, em 2020. No cargo, com apoio da Câmara, Amaro afirma que a cidade conseguiu avançar em diversas áreas.