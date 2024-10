PSD de Kassab conquista 891 prefeituras e se torna o "novo MDB"; entenda

O partido de Kassab conseguiu fazer 891 prefeitos em 2024, ante 864 do MDB, que tinha o maior número de prefeitos eleitos desde a redemocratização do país. Em 2020, o Partido Social Democrático tinha eleito um total de 793 prefeitos, aumentando em 98 o número de gestores municipais eleitos.

Com o término do pleito eleitoral municipal de 2024, Gilberto Kassab sai como um dos maiores vitoriosos da disputa. O ex-ministro de Cidades, e atual secretário de Governo e Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, saiu das urnas fortalecido, e com cacife para barganhar apoios para as eleições presidenciais de 2026.

Na sequência dos partidos que mais elegeram prefeitos, aparecem o Progressistas (PP), com 752, o União Brasil, com 583 e o Partido Liberal (PL), com 516. O PT (Partido dos Trabalhadores), partido do presidente Lula, conseguiu 252 prefeituras, ficando em sétimo no ranking.



O PSD conseguiu vencer a disputa em cinco capitais: São Luís (MA), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), que juntas somam 11,8 milhões de pessoas. No Ceará, além de conseguir emplacar a vice na chapa de Evandro Leitão (PT), que venceu a disputa no segundo turno, o partido também voltou a conquistar a prefeitura de Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, que será governado novamente por Naumi Amorim.



O PSD, foi fundado por Kassab em março de 2011, e em seis meses conseguiu as 538.263 assinaturas ante as 514,9 mil necessárias até então para formar um partido no Brasil. Nascia então o embrião de um partido fisiológico que viria em pouco tempo a ser um dos maiores do Brasil.