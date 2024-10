Ceará será o estado com maior número de governados pela esquerda no País em 2025

O Ceará será o estado com maior número de governados pela esquerda no país com o início dos mandatos em 2025. Após o pleito eleitoral deste ano, o Estado terá 65% do eleitorado governado por legendas da esquerda, conforme dados divulgados pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados.

Nas cidades cearenses, os partidos considerados de centro ficam com a segunda maior população, o que representa 19% do eleitorado. Já as siglas de direita irão governar o equivalente a 16%.

A proporção de prefeituras é similar. Do total de cidades, 64% dos municípios do Ceará têm prefeitos eleitos da esquerda. Partidos do centro conquistaram 22% das prefeituras, já siglas de direita terão um quantitativo de 14%.