Kamala x Trump: saiba como funciona a disputa eleitoral nos Estados Unidos

O ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris candidatos a Casa Branca na eleição de 2024. Estadunidenses vão às urnas nesta terça, 5. Crédito: Mandel NGAN / AFP; KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Da mesma forma que no Brasil, a lei dos Estados Unidos determina uma eleição presidencial a cada quatro anos. E a semelhança das eleições presidenciais entre os dois países param por aí, uma vez que nos EUA o sistema eleitoral se difere no voto não obrigatório, uso de cédulas de papel na votação, escolha de delegados e uma contagem dos votos que leva dias. No Brasil, qualquer cidadão com mais de 16 anos é capaz de votar. O voto é obrigatório às pessoas de 18 a 70 anos. Ao contrário das eleições brasileiras, o voto nos Estados Unidos é indireto e não obrigatório. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lá os cidadãos a partir dos 18 anos podem se cadastrar nos próprios estados para exercer o direito de votar. A votação popular serve para orientar os delegados - um grupo de representantes estaduais que escolhe quem vencerá a disputa presidencial, baseado no voto da população de cada estado.

O candidato que vencer em um estado consegue todos os delegados daquela região, independentemente das diferenças das votações. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos - grupo de representantes estaduais - é constituído por 538 delegados. O número de delegados varia em relação ao número de habitantes de cada estado e a soma de parlamentares no Senado e na Câmara. Desse modo, o candidato à presidência precisa obter o voto de, ao menos, 270 delegados para vencer a eleição. Normalmente, os delegados votam de acordo com a escolha popular. Embora já tenha ocorrido casos em que “delegados infiéis” selecionaram um candidato diferente do voto popular, essa prática é incomum e não modificou nenhum resultado eleitoral até hoje.

Isso significa que a população vai às urnas, mas o resultado da votação apenas indica como o Colégio Eleitoral deve eleger a pessoa candidata à presidência. Nesse sentido, o sistema de votação estadunidense determina que os eleitores não podem eleger seus candidatos diretamente. Por isso, o voto é indireto nos Estados Unidos. A reunião do Colégio Eleitoral ocorre semanas depois das votações e então o novo presidente é oficialmente eleito e anunciado. Não existe segundo turno de eleições presidenciais no País. É esperado que o candidato que não foi eleito aceite a derrota. Na última eleição presidencial, Donald Trump (Republicano) não admitiu seu fracasso na disputa de 2020.

Quase 70% dos eleitores norte-americanos devem votar por meio de cédulas de papel nas eleições presidenciais deste ano, de acordo com a ONG Verified Voting. A porcentagem restante irá utilizar urnas eletrônicas ou máquinas que marcam as cédulas impressas. Um exemplo disso ocorre no estado da Geórgia, onde os eleitores usam um equipamento com tela sensível ao toque, que imprime as cédulas com QR code - para serem escaneadas na contagem dos votos - que ao fim são depositadas em uma urna. Além disso, os fiscais realizam uma recontagem manual dos papéis para checagem dos dados. Por que a contagem de votos dura dias? Com a ausência de um órgão nacional centralizador como o TSE brasileiro, o País demora dias para a apuração dos votos, visto que cada estado estadunidense possui autonomia para definir o modelo de votação.