Botafogo terá sequência dura no Brasileirão antes da final da Libertadores

Alvinegro terá, em média, jogos de quatro em quatro dias em novembro antes do duelo com o Atlético-MG, na busca pela Glória Eterna

Após carimbar a vaga na final da Libertadores, o Botafogo segue forte também na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Diante disso, os comandados do técnico Arthur Jorge terão pela frente um mês de novembro bem agitado, com uma sequência dura pela competição nacional.

Apesar de ter uma Data-Fifa no meio do mês, o alvinegro terá três partidas de quatro em quatro dias um pouco antes da busca pela Glória Eterna. Inclusive, o confronto com o Palmeiras, adversário direto na disputa do título do Brasileirão, no Allianz Parque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Novembro terá início para o Glorioso logo com um clássico. No próximo dia 5 (terça-feira), a equipe mede forças com o Vasco, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Assim, o foco é manter os três pontos de diferença sobre o Alviverde para chegar com vantagem no campeonato.