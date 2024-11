Ex-jogador do Valência morre vítima das fortes chuvas que atingiram a Espanha

José Castillejo tinha 28 anos e atualmente defendia o Eldense. Atleta foi uma das 92 vítimas que morreram no desastre natural

José Castilleko, ex-jogador do Valência e que atualmente defendia o Eldense, morreu vítima das fortes chuvas que atingiram a província de Valência, na Espanha. O atleta tinha 28 anos e está entre as 92 pessoas que morreram no pior desastre que atingiu a cidade espanhola.

Além do Valencia, Castillejo defendeu equipes menores da região, como o Roda de Castellón e o Buñol. Atualmente, jogava pelo Eldense, atual 18º colocado da Segundona espanhola, que lamentou o ocorrido, assim como a equipe que o revelou.