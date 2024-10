Eleições 2024: tire dúvidas sobre horário, documentos, biometria e vestimentas

As recomendações vale para todo território nacional e desobedecer pode ser tido como crime eleitoral

No próximo domingo, 6 de outubro, brasileiros irão às urnas em todos os municípios para votar em prefeitos e vereadores para representar a população pelo próximo mandato de 2025 a 2029.

O POVO reuniu as dúvidas mais frequentes e preparou um tira-dúvidas com as principais informações sobre o de exercício da democracia.