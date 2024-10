Eleições 2024: TSE autoriza envio de tropas federais para 2º turno em Fortaleza e Caucaia

A realização do segundo turno das eleições deste ano em Fortaleza e Caucaia, que acontece no próximo domingo, 27, contará com o apoio da Força Federal. O envio do reforço de segurança foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira, 22.

Os requerimentos para a presença dos agentes nacionais nesses municípios já haviam sido aprovados pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e pelos governos estaduais. Além das cidades cearenses, Manaus, no Amazonas, também receberá o apoio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o TSE, o envio da Força Federal objetiva “a garantia da segurança e da ordem pública durante o 2º turno das Eleições Municipais de 2024”. No primeiro turno, o tribunal permitiu o reforço a municípios de 12 estados do País. O Ceará contou com o auxílio em 26 cidades.