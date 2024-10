Kamala arrecada mais de US$ 1 bilhão em três meses

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, arrecadou mais de US$ 1 bilhão em menos de três meses como candidata à presidência, segundo o New York Times, citando três pessoas ligadas à arrecadação da campanha. A reportagem afirma que nunca um candidato arrecadou tanto dinheiro em tão pouco tempo. O recorde envolve Kamala e seus comitês partidários afiliados somados, que levantaram, segundo as fontes, US$ 1 bilhão em menos de 80 dias. É mais do que Trump anunciou ter arrecadado em todo o ano de 2024. O candidato republicano arrecadou cerca de US$ 853 milhões, junto com o partido, de acordo com declarações públicas de sua campanha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A campanha presidencial americana este ano é marcada por ineditismos e recordes. Joe Biden foi o primeiro presidente a abdicar de disputar a reeleição desde Lyndon Johnson, em 1968. Nunca um candidato havia sofrido duas tentativas de assassinato antes - Trump, na Pensilvânia, em julho, e na Flórida, em setembro.

Recorde Ninguém também na história política moderna substituiu um candidato no meio da eleição geral, como Kamala fez com Biden, em 21 de julho. Após a troca, a onda de doações online foi orgânica e enorme. Ela arrecadou US$ 200 milhões em sua primeira semana - mais do que Biden havia arrecadado nos últimos seis meses de 2023. O montante de US$ 1 bilhão, que abrange dinheiro arrecadado para sua campanha e comitês partidários, incluindo o Comitê Nacional Democrata, está sendo gasto em publicidade televisiva e digital e uma operação para expandir escritórios e equipes em sete Estados-chave. A soma histórica não inclui dinheiro doado aos chamados "superPACs" (versão dos comitês partidários que podem receber doações ilimitadas).