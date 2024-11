'Tivemos paralisação de 24h, da qual eu fiz parte', diz André Macedo, gerente do IBGE

Contudo, Macedo acrescenta que a interação com a equipe de divulgação da Coordenação de Comunicação Social do instituto ficou comprometida pela paralisação, impedindo o preparo da notícia sobre a pesquisa, material que costuma acompanhar o release e demais dados divulgados.

A paralisação de 24 horas de servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conduzida nesta quinta-feira, 31, não afetou a produção nem a qualidade dos dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), divulgados pelo instituto nesta sexta-feira, dia 1º. A afirmação é do técnico André Macedo, gerente da pesquisa.

Com exceção da notícia na Agência IBGE, o release, que resume os resultados da pesquisa, foi divulgado pontualmente às 9h, com os demais dados e materiais de apoio habitualmente disponibilizados pelo instituto, frisou Macedo.

O IBGE obteve na Justiça uma decisão liminar contra a paralisação de 24 horas aprovada previamente por servidores do instituto. O sindicato que representa os trabalhadores do órgão, o Assibge, manteve ainda assim a mobilização aprovada pelos funcionários. As divulgações agendadas pelo órgão para quinta-feira, 31, foram realizadas sem qualquer prejuízo decorrente da greve, entre elas a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que apura a evolução do mercado de trabalho no País.

O comunicado sobre a liminar foi emitido pela Presidência do IBGE, ocupada atualmente por Marcio Pochmann, ressaltando que a "ação de declaratória de ilegalidade de greve" foi ajuizada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região como petição cível contra o Núcleo Chile do Assibge.

Na ação, que tem o sindicato como réu, o IBGE solicitava concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da paralisação prevista, sob pena de multa diária, além de determinar a obrigação de que a entidade dos trabalhadores garantisse a prestação dos serviços públicos essenciais durante o movimento, incluindo a entrega, a divulgação e a disseminação das pesquisas do IBGE, garantindo presença mínima de 70%. O texto solicitava ainda que o sindicato se abstivesse "de incitar ou promover novas paralisações que comprometam os serviços públicos essenciais do IBGE". O documento também pedia a legalidade de eventual desconto de dia parado dos grevistas e condenação do sindicato em danos materiais e morais decorrentes de eventual paralisação abusiva e ilegal ou descumprimento de ordem judicial.