Evandro Leitão é o 4° deputado estadual consecutivo a ser eleito prefeito de Fortaleza

Após o encerramento das eleições municipais no último domingo, 27, e vitória de Evandro Leitão (PT) com 50,38% dos votos válidos, Fortaleza tem o quarto prefeito que é deputado estadual, desde a gestão de Juraci Magalhães. Após a redemocratização, em 1985, dos sete prefeitos eleitos, apenas dois não cumpriram mandatos no legislativo antes de ocupar o Paço Municipal: Juraci Magalhães e Antônio Cambraia. Este último era desconhecido até as eleições de 1992, mas ganhou no 1° turno com apoio de Juraci. Juraci Magalhães, então no PMDB, esteve no comando do Poder Executivo municipal pela primeira vez entre 1990 e 1992, quando assumiu a Prefeitura para que Ciro Gomes disputasse o governo do Ceará. Juraci foi eleito, depois de Cambraia, para um segundo mandato em 1996. No pleito seguinte, em 2000, conseguiu se reeleger.

Luizianne Lins (PT) também entra na lista. A ex-prefeita e hoje deputada federal foi eleita para o cargo de deputada estadual em 2002, tendo conquistado antes dois mandatos como vereadora, em 1996 e 2000. Outros nomes são Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT), Ciro Gomes (PDT) e a ex-parlamentar Maria Luiza Fontenelle, primeira mulher prefeita de uma capital após a redemocratização no país. Evandro cumpre seu segundo mandato na Presidência da Assembleia. Na primeira vez, o então deputado estadual ficou à frente da Casa entre 2021 e 2022. O mais recente prefeito eleito é o terceiro consecutivo que passou pela presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Presidentes da Alece anteriores a Evandro: Roberto Cláudio e José Sarto

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) esteve em dois mandatos à frente do Paço Municipal, com início em 2012, então no PSB, quando derrotou Elmano de Freitas (PT), atual governador do Estado, em um 2° turno acirrado Como deputado estadual, seu primeiro mandato ocorreu em 2006 e o segundo em 2010.