Eleições 2024: apoio de Nikolas Ferreira resultou em mais derrotas do que vitórias

No primeiro turno, Nikolas Ferreira ajudou a eleger os vereadores mais votados de São Paulo e Belo Horizonte (MG), capitais com os maiores números de eleitores do País. Em seguida, Nikolas atuou para alavancar as candidaturas bolsonaristas nas capitais brasileiras no segundo turno, com ação direta em Fortaleza (CE) - onde esteve duas vezes, Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG).

Destes, 50 candidatos eram de Minas Gerais, seu reduto eleitoral. Os dados do levantamento são do Intercept Brasil, que analisou as publicações das redes sociais de apoio do deputado federal aos candidatos bolsonaristas.

O deputado federal Nikolas Ferreira , do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro , apoiou publicamente 68 candidatos nas eleições municipais de 2024. O apoio resultou em mais derrotas do que vitórias. Do total, apenas 20 foram eleitos, contra 47 derrotados.

O deputado federal mineiro foi um dos principais cabos eleitorais do PL durante as eleições municipais de 2024. Em Fortaleza, Nikolas protagonizou apoio a André Fernandes (PL). A cidade foi palco do principal confronto pelo Executivo municipal entre um candidato do partido do presidente Lula, do PT, e um candidato do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na capital cearense, Nikolas participou de um comício com aspectos religiosos, ao lado do deputado federal e candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, na noite do dia 24 de outubro de 2024.