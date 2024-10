Inflação não foi derrotada na zona do euro, mas meta está próxima, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a inflação está próxima da meta na zona do euro, mas não foi derrotada, em entrevista para o jornal francês Le Monde, publicada no site do BCE. Ela também destacou que não vê uma recessão na zona do euro até 2026.

Lagarde reafirmou que o ritmo dos próximos corte de juros serão determinados por dados econômicos que serão recebidos nas próximas semanas e meses, com base na avaliação atualizada da perspectiva de inflação, dinâmica da inflação subjacente e força da transmissão da política monetária.