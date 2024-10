No STF, Fachin se declara suspeito em ação contra norma do RJ sobre bets

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), se declarou suspeito para julgar ação ajuizada pela União para proibir a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) de explorar apostas esportivas de quotas fixa, conhecidas como "bets", em todo o território nacional. Fachin era relator e deixou o caso na terça-feira, 29, um dia depois de um ex-assessor do ministro, Miguel Gualano de Godoy, assinar petição da Associação Nacional dos Operadores Estaduais de Jogos e Loterias (Opera Legal), que pediu o ingresso na ação como "amicus curie". Na quarta-feira, 30, o processo foi redistribuído para o ministro André Mendonça.

Na ação ajuizada em 11 de outubro, a Advocacia-Geral da União (AGU) aponta "exercício abusivo da autonomia local na exploração dos serviços públicos de loterias pelo Estado do Rio de Janeiro", com "usurpação da competência da União no exercício desse serviço público".

O motivo da ação foi um edital do Rio de Janeiro, de julho de 2023, que declara que as apostas online sejam "consideradas" realizadas no Estado. O edital retificou documento anterior, que exigia que as apostas online fossem realizadas apenas no território estadual. A verificação seria feita por meio de geolocalização.