Reino Unido indenizará família de menina que morreu em 2013 devido à poluição

Eles acrescentaram que o novo governo trabalhista, que assumiu o poder em julho, se comprometeu a combater a poluição do ar com uma estratégia “ambiciosa e abrangente”.

Em uma carta ao escritório de advocacia, os três ministros que representam as administrações envolvidas nos processos legais pediram desculpas em nome do governo.

“Lutei durante 14 anos para que Ella obtivesse justiça, primeiro para descobrir o que a deixou tão doente e depois para aumentar a conscientização sobre os perigos da poluição do ar”, disse Rosamund Kissi-Debrah na declaração de seu escritório de advocacia. Ela acrescentou que deseja continuar a “responsabilizar as autoridades”.

Em dezembro de 2020, o chefe do inquérito sobre a morte da menina pediu às autoridades que introduzissem limites de poluição do ar, seguindo as recomendações da OMS, que estão em vigor desde então.

De acordo com dados do governo, estima-se que entre 28 mil e 36 mil mortes por ano no Reino Unido estejam relacionadas à poluição do ar.