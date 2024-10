Bolsonaro critica Caiado e diz que não participou de campanha no CE para não prejudicar aliado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 29, que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com quem teve atritos públicos nas últimas semanas por causa das eleições municipais, "é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo".

"O Caiado é uma pessoa que, se você o desagrada, ele vira teu inimigo. Em quatro momentos, ele já rompeu comigo. Ele tinha um candidato (em Goiânia) e eu tinha outro. Nós (do PL) enfrentamos lá a máquina do governo do Estado, a prefeitura e a busca e apreensão inexplicável (contra o deputado do PL Gustavo Gayer nas vésperas da eleição)", afirmou o ex-presidente, em entrevista a jornalistas após visita ao gabinete da oposição no Senado.

Questionado sobre seu papel nas eleições municipais deste ano, Bolsonaro disse, ainda, que optou por não se envolver na campanha de André Fernandes, candidato do PL que foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, para não prejudicar o aliado, reconhecendo sua alta rejeição no Estado.