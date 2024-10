População ocupada cresce em 1,199 milhão de pessoas em 1 trimestre, aponta IBGE

Em um ano, 1,315 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País, queda de 15,8% no número de pessoas nessa situação.

A população inativa somou 66,416 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, 293 mil inativos a menos que no trimestre anterior. Em um ano, houve diminuição de 413 mil pessoas na inatividade.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 57,8% no trimestre encerrado em junho para 58,4% no trimestre até setembro, o maior para esse período do ano desde 2012. No trimestre terminado em setembro de 2023, o nível da ocupação era de 57,1%.