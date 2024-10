Resultado da eleição: veja quem venceu em cada local de votação em Fortaleza

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 deu vitória a Evandro Leitão (PT) no 2º turno. O candidato do PT teve 716.133 votos, com 50,38% do total. O adversário, André Fernandes (PL) somou 705.295 votos, 49,62%.

Abaixo você confere o resultado em cada um dos locais de votação do Município de Fortaleza:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Resultado por local de votação

​

Dados e visualização foram reunidos e organizados por Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+, a partir dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).