Eleições 2024: Lula e Bolsonaro perdem na maioria das cidades que visitaram em campanha

Presidente Lula (PT) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdem em maioria das cidades que visitaram para campanha Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil e FCO FONTENELE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não elegeram aliados na maioria das cidades em que estiveram presentes para atos de campanhas nas eleições municipais de 2024. Desde 16 de agosto, início das campanhas eleitorais, Lula visitou 26 cidades e Bolsonaro esteve em 59, juntando 1° e 2° turnos. O presidente conseguiu eleger seis representantes, um quantitativo de 23,08%. Já o ex-presidente teve êxito com 22 dos seus candidatos apoiados, o equivalente a 37,28%. O levantamento foi realizado pelo portal g1. O Partido Liberal (PL) elegeu aliados no 1° turno em duas capitais: Rio Branco, no estado do Acre, e Maceió, em Alagoas. O desempenho no 2° turno foi marcado por reviravoltas e, entre as nove capitais em que a legenda disputou a eleição, venceu em duas e perdeu nas outras sete. Ao todo, a legenda conquistou quatro capitais, maior número desde a criação do partido.

O Partido dos Trabalhadores (PT) venceu em apenas uma capital. Fortaleza, no Ceará, terá como próximo chefe do Executivo o petista aliado de Lula. A disputa na capital cearense seguiu para o 2° turno e teve resultado acirrado, com diferença de apenas 10.838 votos entre os candidatos do PT, Evandro Leitão, e do PL, André Fernandes.

Eleições em Fortaleza: os dois padrinhos vieram à Capital Para o pleito deste ano, os então candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), apadrinhados por Bolsonaro e Lula, respectivamente, contaram com o apoio dos cabos eleitorais em visitas presenciais à capital do Ceará. Na sua quarta visita ao Estado, Lula veio a Fortaleza para cumprir agenda política e para participar do lançamento da candidatura de Evandro Leitão, no último 3 de agosto, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Para a disputa no 2° turno, o presidente participou de ato de campanha na Praça do Ferreira, no centro da cidade, no dia 11 de outubro, ao lado do então candidato à Prefeitura, do ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e de outras lideranças.

No último 17 de agosto, Bolsonaro participou de uma motocarreata da campanha de André Fernandes, seguindo do bairro Bom Jardim até o Varjota. Na ocasião, o ex-presidente foi a atração principal do ato. Sua vinda estava sendo divulgada como o primeiro grande evento da campanha de André. Antes desse episódio, Bolsonaro também veio a Fortaleza em abril para lançar a pré-candidatura do então postulante ao Executivo municipal. Após os resultados do 2° turno das eleições municipais de 2024 no último domingo, 27 de outubro, o PT saiu vitorioso e emplacou Evandro Leitão como próximo prefeito da Capital. O petista recebeu 716.133 votos, o equivalente a 50,38% do eleitorado, contra 705.295 votos dados ao candidato do PL, que representa 49,62% dos votos válidos. O percentual de diferença entre os candidatos foi o menor entre todas as capitais do país. Veja desempenho do PL e PT nas capitais nos 1° e 2° turnos Rio Branco - 198.095 votos válidos

1° turno



Tião Bocalom (PL): eleito com 54,82%

Marcus alexandre (MDB): 34,77%

Jarude (Novo): 7,16%

Dr. Denilson (PSB): 3,24%

Maceió - 455.918 votos válidos

1° turno

JHC (PL): 83,25%

Rafael Brito (MDB): 12,74%

Lenilda Luna (UP): 2,05%

Lobão (Solidariedade): 1,88%

Nina Tenório (PCO): 0,08%

Manaus

1° turno - 1.102.733 votos válidos

David Almeida (Avante): 31,16%

Capitão Alberto Neto (PL): 24,94%

Amom Mandel (Cidadania): 19,10%

Roberto Cidade (União): 17,01%

Marcelo Ramos (PT): 6,03%

Wilker Barreto (Mobiliza): 0,66%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,10% 2° turno - 1.055.468 votos



David Almeida (Avante): 54,59%

Capitão Alberto Neto (PL): 45,41%

Fortaleza

1° turno - 1.397.526 votos válidos

André Fernandes (PL): 40,20%

Evandro Leitão (PT): 34,33%

José Sarto (PDT): 11,75%

Capitão Wagner (União): 11,40%

Eduardo Girão (Novo): 1,06%

Técio Nunes (Psol): 0,64%

George Lima (Solidariedade): 0,49%

Chico Malta (PCB): Anulado sub judice

Zé Batista (PSTU): 0,04% 2° turno - 1.421.428 votos válidos

Evandro Leitão (PT): 50,38%

André Fernandes (PL): 49,62%

Vitória

1° turno