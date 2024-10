Desembargador Heráclito Vieira é eleito presidente do TJCE para biênio 2025-2027

O desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto será o novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) no biênio 2025-2027. Ele foi eleito nesta quinta-feira, 10, em sessão presencial no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec). Foram 32 votos favoráveis a ele. O novo gestor irá substituir o desembargador Aberlado Antônio Abelardo Benevides Moraes.

Concorreu também para a presidência o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que teve 19 votos. A sessão elegeu toda a mesa diretora do TJCE para o biênio 2025-2027, através de votação direita e secreta, por meio de cédulas de papel depositada em urnas. O momento foi comandado pela mesa diretora do Tribunal e presidida pelo desembargador decano Fernando Ximenes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os desembargadores votaram por ordem de antiguidade, em chamada nominal. Os votos foram depositados em urnas separadas para cada cargo, identificadas por cores diferentes.