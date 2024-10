Lula chega a Fortaleza para cumprir agenda de governo e participar de comício com Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Fortaleza na noite desta quinta-feira, 10, para cumprir agenda de governo e da campanha de Evandro Leitão (PT). O chefe do Executivo passará a sexta-feira, 11, na cidade.

Lula foi recepcionado no Aeroporto Internacional Pinto Martins pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), Evandro Leitão e o deputado federal José Guimarães (PT). O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o deputado federal Eunício Oliveira (PT) vieram juntos com o presidente no avião.

Confira as agendas de Lula no Ceará:

O primeiro compromisso do presidente da República será a partir das 10 horas, na inauguração de 1.296 unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, no Cidade Jardim I Módulo IV, localizado no Conjunto José Walter. O ministro de Cidades, Jader Filho (MDB), estará presente.